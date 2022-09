அசைவற்றுப் பிறந்த குழந்தை.. மருத்துவரின் 7 நிமிடப் போராட்டம்: இறுதியில் ஒரு டிவிஸ்ட்

ஆக்ராவில், பிறக்கும் போதே அசைவற்றுப் பிறந்த குழந்தைக்கு வாயோடு வாய் வைத்து மூச்சை செலுத்தி 7 நிமிடங்கள் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அளித்த உயிர்ப் போராட்டத்தின் காரணமாக, குழந்தை கண் விழித்துப் பார்த்தது.

ஆக்ராவில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணிக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அது அசைவற்று இருந்ததை கவனித்தனர்.

உடனடியாக குழந்தைக்கு ஆக்ஸிஜன் வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும் அது பலனளிக்கவில்லை. உடனடியாக குழந்தைகள் நல மருத்துவர் சுலேகா சௌத்ரி, குழந்தையைக் கையில் ஏந்தி உயிர்ப் போராட்டத்தைத் தொடங்கினார்.

#DrSulekhaChoudhary, Pediatrician, CHC, Agra.



baby girl was born but there was no movement in body.#Oxygen support was given to the girl first, but when it did not help, then 'mouth to mouth respiration' was given for about 7 minutes, child breathed. #Salute #Doctor #Rupee pic.twitter.com/EvcF1Hip9N