திரௌபதி முா்மு: ஜூன் 5-ஆம் தேதி சென்னை வருகை -கிண்டி பல்நோக்கு மருத்துவமனையை திறந்து வைக்கிறாா்

