‘ஒரே பாலின திருமணத்துக்கு சட்ட அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட கூடாது’: குடியரசுத் தலைவருக்கு முன்னாள் நீதிபதிகள், உயரதிகாரிகள் கடிதம்

By DIN | Published On : 29th April 2023 02:01 AM | Last Updated : 29th April 2023 02:01 AM | அ+அ அ- |