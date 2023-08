நிலவின் வட்டப்பாதையில் சந்திரயான் - 3 விண்கலம் சென்றுள்ளது. இதன்மூலம், விண்வெளித் துறையில் இஸ்ரோ புதிய மைல் கல்லை எட்டியுள்ளது.

நிலவை ஆராயச் சென்ற சந்திராயன் - 3 விண்கலம் வெற்றிகரமாக நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதைக்குள் நுழைந்துள்ளது. வருகிற ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி நிலவில் தரையிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Chandrayaan-3 Mission:

“MOX, ISTRAC, this is Chandrayaan-3. I am feeling lunar gravity ”





Chandrayaan-3 has been successfully inserted into the lunar orbit.



A retro-burning at the Perilune was commanded from the Mission Operations Complex (MOX), ISTRAC, Bengaluru.



