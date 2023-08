கொலீஜியத்தின் பரிந்துரை மீது அரசு முடிவெடுக்க கால வரம்பு நிா்ணயிக்கக் கோரி மனு: அட்டா்னி ஜெனரல் கருத்தை கேட்கிறது உச்சநீதிமன்றம்

By DIN | Published On : 19th August 2023 10:56 PM | Last Updated : 19th August 2023 10:56 PM | அ+அ அ- |