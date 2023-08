சாதி வெறி: பட்டியலின இளைஞருக்கு நடந்த கொடூரம்! (விடியோ)

மகாராஷ்டிரத்தில் ஆடுகள் திருடியதாகக் கூறி பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை பிற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மரத்தில் தலைகீழாக கட்டிவைத்து அடித்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

இது தொடர்பான விடியோ இணையத்தில் பரவிய நிலையில், இச்சம்பவத்துக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஆடுகள் மற்றும் புறாக்கள் திருடியதாகக் கூறி பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை சிலர் மரத்தில் தலைகீழாக கட்டி வைத்துள்ளனர். அந்த கும்பலில் சிலர் கட்டையால் இளைஞரைக் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இதனை அந்த கும்பலில் இருந்த ஒருவர் விடியோ எடுத்துள்ளார். அந்த விடியோ தற்போது இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விடியோ அடிப்படையில் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிந்து ஒருவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பட்டியலின இளைஞரை கட்டிவைத்து அடித்த ஆதிக்க சமூகத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் தலைமறைவாகியுள்ளனர். அவர்களைத் தேடும் பணியில் காவல் துறை ஈடுபட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பேசிய பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர், தன் மீதும் வாயிலும் அங்கிருந்தவர்கள் சிறுநீர் கழித்தும் எச்சில் துப்பியும் சித்ரவதை செய்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

A heart-wrenching incident happened in Maharashtra's Ahmednagar, Suspected of stealing goats and pigeons, Dalit youths were stripped and mercilessly beaten by hanging upside down on a tree. pic.twitter.com/p8rGxGbgVp