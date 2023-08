ஸ்மைல் ப்ளீஸ்.. விக்ரம் லேண்டரை படம் எடுத்த ரோவர்

பூமியிலிருந்து தன்னை இந்த நிலவுக்கு சுமந்துகொண்டு வந்து, நிலவில் தடம் பதிக்க உதவிய விக்ரம் லேண்டரை, பிரக்யான் ரோவர் புகைப்படம் எடுத்து இஸ்ரோ விண்வெளி ஆய்வு மையத்துக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.

இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்திருக்கும் இஸ்ரோ.. ஸ்மைல் ப்ளீஸ் என்று புகைப்படக் கருவியின் சிறிய புகைப்படத்தை இணைத்து பதிவிட்டுள்ளது மக்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.

இதையும் படிக்க.. சூப்பர் மூன் எனப்படும் பெரு நிலவு: இன்று வானில் தெரியும்!

இது குறித்து இஸ்ரோ வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில்,

ஸ்மைல், ப்ளீஸ்!

விக்ரம் லேண்டரை இன்று காலை பிரக்யான் ரோவர் படம் பிடித்துள்ளது.

ரோவரில் அமைந்துள்ள நேவிகேஷன் கேமராவின் மூலம், இந்த மிக அற்புதமான புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிக்க.. ஐஃபோன் 15 எப்போது அறிமுகம்? தேதியை அறிவித்தது ஆப்பிள்

சந்திரயான் - 3 விண்கலத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த நேவிகேஷன் கேமராவானது எலக்ட்ரோ-ஆப்டிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆய்வுக் கூடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Chandrayaan-3 Mission:



Smile, please!



Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.



The 'image of the mission' was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).



NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE