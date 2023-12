பாஜக வெற்றி பெற்ற மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்று 4 நாள்களாகியும் முதல்வர்களின் பெயர்களை அறிவிக்காதது ஏன்? என பாஜகவுக்‍கு உத்தவ் தாக்‍கரே தலைமையிலான சிவசேனை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

இது குறித்து உத்தவ் தாக்‍கரே அணியைச் சேர்ந்த சிவசேனை எம்.பி. பிரியங்கா சதுர்வேதி தனது எக்ஸ் பக்க பதிவில்,3 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றும் முதல்வர்களை அறிவிக்‍காதது மர்மமாக இருப்பதாகவும், இது குறித்து ஊடகங்கள் கேள்வி எழுப்பவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் யார் என்பது தெரியாமல் 3 மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்‍கப்பட்ட பாஜக பேரவை உறுப்பினர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து இருப்பதாக சுட்டிக்‍காட்டியுள்ளார்.

மேலும், மக்‍கள் பாஜகவை தேர்ந்தெடுத்தும், அந்த மாநில முதல்வரை தேர்வு செய்வது பிரதமர் மோடியும்,அமித்ஷாவும் தான் ​என்று சதுர்வேதி கூறியுள்ளார்.

No one in media asking BJP why the delay in naming the CMs of the three states they have won. It is the 4th day since results declared.



Koi nahin. Ye bhi theek hai.

