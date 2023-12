இந்தியா- தென்கொரியா நட்புக்கு வயது 50!

இந்தியா- தென்கொரியா நாடுகளிடையேயான உறவு 50-வது ஆண்டைத் தொடும்வேளையில் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நட்பு குறித்து பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவர், “இந்தியா மற்றும் கொரியக் குடியரசுடன் ராஜ்ய உறவின் 50-வது ஆண்டை நாம் கொண்டாடுகிறோம். பரஸ்பர மரியதை, வளங்களைப் பகிர்ந்துக் கொள்ளுதல் மற்றும் கூட்டாண்மையைத் தொடரும் பயணம் இது” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

We are celebrating 50 years of establishment of diplomatic ties between India and Republic of Korea today. It has been a journey of mutual respect, shared values and growing partnerships. I extend warm wishes to @President_KR Yoon Suk Yeol and look forward to working closely with…