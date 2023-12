தமிழ்நாட்டில் 8 மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ரூ.75,000 கோடி ஒதுக்கீடு: மக்களவையில் அமைச்சா் தகவல்

By DIN | Published On : 14th December 2023 04:30 AM | Last Updated : 14th December 2023 04:30 AM | அ+அ அ- |