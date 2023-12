இது தேச விரோத அமைப்பு... மத்திய அரசு விதித்த தடை!

புது தில்லி: முஸ்லீம் லீக் ஜம்மு- காஷ்மீர் (மஸரத் ஆலம் பிரிவு) தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் பிரிவினை மற்றும் பயங்கரவாத செயல்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டு அந்த அமைப்பு மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்டத்திற்குப் புறம்பான செயல்பாடுகளைத் தடுக்கும் சட்டம் யூஏபிஏவின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் அரசு, தெளிவாகவும் உரக்கவும் இதனை குறிப்பிட விரும்புகிறது. இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கு, இறையாண்மைக்கு, ஒருமைபாட்டுக்கு எதிரான செயல்களை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம், அவர்கள் சட்டத்தின் சீற்றத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து அமித் ஷா, ”முஸ்லீம் லீக் ஜம்மு- காஷ்மீர் (மஸரத் ஆலம் பிரிவு) யூஏபிஏ சட்டத்தின்கீழ் சட்ட விரோதமான அமைப்பு என அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் தேச விரோதம் மற்றும் பிரிவினை செயல்களில் ஜம்மு- காஷ்மீரில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள், பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் மற்றும் இஸ்லாமிய தேசத்தை அமைக்க விரும்புபவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்” எனத் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

