வெளியுறவுத் துறைக்கு ரூ.18,050 கோடி ஒதுக்கீடு: இலங்கைக்கு ரூ.150 கோடி

Published On : 02nd February 2023