2024 தேர்தலில் நரேந்திர மோடி வெற்றி பெறுவாரா? ரகசியங்களை வெளியிட்ட சுப்ரமணியன் சுவாமி!

புதுதில்லி: 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறுவதற்கான ரகசியங்களை அக்கட்சியின் மூத்தத் தலைவரும், முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சுப்ரமணியன் சுவாமி வெளியிட்டு உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் இடையே அசல் எல்லை கோட்டு பகுதியில் 1996 ஆம் ஆண்டில் பரஸ்பர ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு உள்ள நிலையிலும், 2014 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் இருந்து சீனா படைகளை விலகிக்கொள்ளும் வரையில், சீனாவுக்கு எதிராக குவாட் அமைப்பை ஒரு ராணுவக் கூட்டணியாக மாற்ற இந்தியா பணியாற்ற வேண்டும்.

Till China withdraws from post 2014 occupied land across mutually agreed 1996 LAC, India should work to make QUAD a military alliance against China. If Modi has any, as yet undisclosed, compulsions in dealing with China, he should voluntarily disclose it. BJP must win in 2024