4 நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக இலங்கை சென்றடைந்த மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன்!

மத்திய தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்புத் துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் 4 நாள் பயணமாக இலங்கைக்கு சென்றுள்ளார்.

இந்த நான்கு நாள்கள் பயணத்தின்போது அவர் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்கிரமசிங்க உள்ளிட்ட இலங்கையின் பல்வேறு முக்கியத் தலைவர்களை சந்திக்க உள்ளார். மேலும், இந்தப் பயணத்தின்போது இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட யாழ்ப்பாணம் கலாசார மையத்தை இலங்கை மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்க உள்ளார்.

இலங்கை சென்ற மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகனுக்கு இலங்கையின் பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தை சென்றடைந்த அவர் யாழ்ப்பாணம் பொது நூலகத்தின் இந்தியா கார்னர் பகுதியில் உள்ள இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர்.அப்துல் கலாம் அவர்களின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர், ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜாவை சந்தித்த அவர் இந்தியாவுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இடையே உள்ளே பந்தம் குறித்துப் பேசினார். மேலும், யாழ்ப்பாணத்தின் வளர்ச்சி குறித்தும், அதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு குறித்தும் அவர் பேசினார்.

இது குறித்து ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Hon'ble MoS Shri @Murugan_MoS received a warm welcome by the people and the Indian Consular Officers in Sri Lanka, on the arrival in #Jaffna. pic.twitter.com/n7wKe347JW