‘நாட்டு நாட்டு’ பாடல் ஸ்டெப் போட்ட தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா

தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திராவுக்கு ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடலின் ஸ்டெப்பை நடிகர் ராம் சரண் கற்றுக்கொடுத்த விடியோ இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தில் பார்முலா இ-ரேஸ் பந்தயத்தின் தொடக்க விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில் தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா, கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், நடிகர் ராம் சரண் உள்ளிட்ட பிரலங்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திராவுக்கு ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடலின் ஸ்டெப்பை நடிகர் ராம் சரண் கற்றுக்கொடுத்தார்.

இந்த விடியோ இணைய தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 95-ஆவது ஆஸ்கா் விழா மாா்ச் 12-ஆம் தேதி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ளது. 23 பிரிவுகளில் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. அதில் ஆா்ஆா்ஆா் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடலானது சிறந்த பாடலுக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளது. 4 பாடல்களுடன் அப்பாடல் போட்டியிடவுள்ளது.

Well apart from the race, one real bonus at the #HyderabadEPrix was getting lessons from @AlwaysRamCharan on the basic #NaatuNaatu steps. Thank you and good luck at the Oscars, my friend! pic.twitter.com/YUWTcCvCdw