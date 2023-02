உலக வானொலி நாள்: மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

உலக வானொலி நாளையொட்டி மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்

உலக வானொலி நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், “வானொலி நேயர்கள், தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் ஒலிபரப்புடன் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். புதுமையான நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாகவும், மனித படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தியும் ஏராளமானோரின் வாழ்வை வானொலி தொடர்ந்து ஒளிமயமாக்கட்டும்.” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Since it is World Radio Day, I would also like to take the opportunity to remind you all of the 98th #MannKiBaat programme on the 26th. Do share your inputs for the same. Write on MyGov, NaMo App or record your message by dialling 1800-11-7800. https://t.co/wOHfn8IckM