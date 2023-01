அந்தமான் - நிகோபாரின் 21 தீவுகளுக்கு பெயர் சூட்டினார் பிரதமர் மோடி

அந்தமான்-நிகோபாரில் மக்கள் வசிக்காத 21 தீவுகளுக்கு ‘பரம்வீா் சக்ரா’ விருது பெற்ற ராணுவ வீரா்களின் பெயரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முறைப்படி சூட்டினார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அந்தமான் - நிகோபார் தீவில் அமைக்கப்படவிருக்கும் நேதாஜியின் நினைவிடத்தின் மாதிரியையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.

Naming of 21 islands of Andaman & Nicobar Islands after Param Vir Chakra awardees fills heart of every Indian with pride. https://t.co/tKPawExxMT