தோ்தல் வாக்குறுதி: திட்டங்களை நிறைவேற்ற ரூ.52,000 கோடி ஒதுக்கீடு

தோ்தல் வாக்குறுதி: திட்டங்களை நிறைவேற்ற ரூ.52,000 கோடி ஒதுக்கீடு

By DIN | Published On : 08th July 2023 05:27 AM | Last Updated : 08th July 2023 05:27 AM | அ+அ அ- |