மேற்கு வங்க தோ்தல் வன்முறை: பலி எண்ணிக்கை 15-ஆக அதிகரிப்பு: உயிரிழந்தவா்களில் பலா் முஸ்லிம்கள்

மேற்கு வங்க தோ்தல் வன்முறை: பலி எண்ணிக்கை 15-ஆக அதிகரிப்பு: உயிரிழந்தவா்களில் பலா் முஸ்லிம்கள்

By DIN | Published On : 10th July 2023 02:13 AM | Last Updated : 10th July 2023 02:13 AM | அ+அ அ- |