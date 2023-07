சந்திரயான்-3 வெற்றிப் பயணம் திட்டமிட்டபடி புவி வட்டப் பாதையில் நிலைநிறுத்தம்

By DIN | Published On : 14th July 2023 03:00 PM | Last Updated : 15th July 2023 12:18 AM | அ+அ அ- |