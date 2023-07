2வது புவிவட்ட சுற்றுப்பாதைக்கு உயர்த்தப்பட்ட சந்திரயான்-3!

சந்திரயான்-3 விண்கலத்தை 2வது புவிவட்ட சுற்றுப்பாதைக்கு உயர்த்தும் பணி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததாக இஸ்ரோ தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

நிலவின் தென்துருவத்தையொட்டிய பகுதிகளில் ஆய்வு நடத்துவதற்காக சந்திரயான்-3 விண்கலத்தை சுமாா் ரூ.615 கோடியில் இஸ்ரோ வடிவமைத்தது. எல்விஎம்-3 ராக்கெட் மூலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 14) வெற்றிகரமாக சந்திரயான்-3 விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.

Chandrayaan-3 Mission:

The second orbit-raising maneuver (Earth-bound apogee firing) is performed successfully.



The spacecraft is now in 41603 km x 226 km orbit.



The next firing is planned for tomorrow between 2 and 3 pm IST.