இந்தியா கூட்டணிக்கு எதிராக பாஜகவினர் கையிலெடுக்கும் ஆயுதம்.. பாரதம்

புது தில்லி: 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடுகள் களைகட்டத் தொடங்கிவிட்டன. ஒரே நாளில் பாஜக தலைமையிலான தேஜகூ மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணிக் கூட்டமும் நடந்து முடிந்துள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், கூட்டணிக் கட்சிக்கு இந்திய தேசிய ஜனநாயக சக்திகளை உள்ளடக்கிய கூட்டணி (இந்தியா) என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு இந்தியா என பெயரிடப்பட்டுள்ளதால், அவர்களது பிரசாரத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாரதம் என்ற வார்த்தையை பாஜக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் கையிலெடுத்துள்ளனர்.

மக்களவைத் தோ்தலை எதிா்கொள்ள, எதிா்க்கட்சிகளின் புதிய கூட்டணிக்கு ‘இந்திய தேசிய உள்ளடக்கிய வளா்ச்சி கூட்டணி’ என்ற புதிய பெயா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற 26 அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்கள் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் மக்களவைத் தோ்தலில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை எதிா்கொள்வதற்கான வியூகங்களை வகுக்க, 26 அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்ற எதிா்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம், கடந்த 2 நாள்களாக பெங்களூரில் ‘தாஜ்வெஸ்ட் எண்ட்’ நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே தலைமை வகித்தாா்.

பெங்களூருவில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்த அதே நேரத்தில் தில்லியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (என்டிஏ) கட்சிகளின் கூட்டம் தொடங்கியது.



என்டிஏ கூட்டணிக் கட்சிகளின் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு விழா கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமா் நரேந்திர மோடி, ‘என்டிஏ’ தான் புதிய இந்தியா (என்), வளா்ச்சியடைந்த தேசம் (டி), மக்கள், பிராந்தியங்களின் விருப்பம் (ஏ) என்று புதிய விளக்கத்தை அளித்தாா்.

எதிா்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு ‘இந்தியா’ எனப் பெயரிடப்பட்ட சில மணி நேரங்களில் நடைபெற்ற என்டிஏ கூட்டணிக்கு பிரதமா் மோடி புதிய விளக்கத்தை அறிவித்தாா்.

Our civilisational conflict is pivoted around India and Bharat.The British named our country as India. We must strive to free ourselves from colonial legacies. Our forefathers fought for Bharat, and we will continue to work for Bharat .



BJP for BHARAT