மோடி, மோடி; இந்தியா, இந்தியா: முழக்கங்களால் அதிர்ந்த மாநிலங்களவை!

தில்லி: மாநிலங்களவையில் ஆளுங்கட்சியினர் மோடி, மோடி என்றும், எதிர்க்கட்சியினர் இந்தியா, இந்தியா என்றும் முழக்கம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த வாரம் தொடங்கிய நிலையில், தொடர்ந்து 5 நாள்களாக மணிப்பூர் கலவரம் குறித்து இரு அவைகளிலும் பிரதமர் மோடி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 6-வது நாளாக மக்களவையில் எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பிற்பகல் 2 மணிவரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, மாநிலங்களவையில் வெளியுறவுத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி குறித்து அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசுகையில் ஆளும்கட்சியினர் மோடி, மோடி என்று முழக்கமிட்டனர்.

