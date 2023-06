தேசியவாத காங்கிரஸின் புதிய செயல் தலைவர்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

சென்னை: தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய செயல் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுப்ரியா சுலே, பிரபுல் படேல் ஆகியோருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Hearty congratulations to Tmt @supriya_sule and Thiru @praful_patel on being appointed as the Working Presidents of @NCPspeaks.



Your assiduous efforts for your party's growth and rich parliamentary interventions make it a well-deserved promotion.