ஒடிஸா: 2 பேருந்துகள் மோதிய விபத்தில் 12 போ் உயிரிழப்பு: பிரதமா், மாநில முதல்வா் இரங்கல்

ஒடிஸா: 2 பேருந்துகள் மோதிய விபத்தில் 12 போ் உயிரிழப்பு: பிரதமா், மாநில முதல்வா் இரங்கல்

By DIN | Published On : 27th June 2023 02:46 AM | Last Updated : 27th June 2023 02:46 AM | அ+அ அ- |