முதலையுடன் சண்டையிடும் விலங்கு! வைரல் விடியோ!!

கொல்கத்தாவில் உள்ள பூங்கா ஒன்றில், முதலையுடன் ராட்சத பல்லி எழுந்து நின்றுசண்டையிடும் விடியோ டிவிட்டரில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இந்த விடியோவை இந்திய வனத்துறை அதிகாரி சுசந்தா நந்தா வெளியிட்டுள்ளார்.

ஐஐஎம் கொல்கத்தா வளாகத்தில் இந்த இரண்டு ஊர்வன ஜந்துக்கள் ஒன்றுக்கொன்று சண்டையிடும் காட்சி விடியோவில் தெளிவாக பதிவாகியுள்ளது. இந்த விடியோவை ஐ.எஃப்.எஸ் அதிகாரி பகிர்ந்து உள்ளார்.

இந்த விடியோ டிவிட்டரில் 8,000க்கும் மேற்பட்ட பார்வைகளையும் 613 விருப்பங்களையும் (லைக்குகளையும்) பெற்றுள்ளது. இந்த விலங்குகள் முதலையா அல்லது ராட்சத பல்லியா என்று சமூக ஊடக பயனர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

