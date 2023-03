காதல் கடிதம் தெரியும்! ...காதல் முறிவுக் கடிதம் தெரியுமா?

காதலை வெளிப்படுத்த கடிதம் எழுதுவதை அறிந்திருப்போம், காதல் முறிவுக்கு கடிதம் எழுதிய காதலனைப் பார்த்ததுண்டா?

காதலைக் கடிதம் மூலம் வெளிப்படுத்திய தலைமுறை சென்று காதல் முறிவைக் கடிதம் மூலம் உறுதி செய்து, அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறது இந்தக்கால தலைமுறை.

நீங்கள் காதலித்துள்ளீர்களா? காதலித்திருந்தாலும் காதல் கடிதம் எழுதியதுண்டா? அப்படி செய்திருந்தால் கடிதம் எழுதுவதும் அதைக் கொடுப்பதும் எத்தனை சிரமமானது என்பதை அனுபவசாலிகள் உணர்ந்திருப்பர்.

காதல் கடிதம் எப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் கொடுக்கப்படுகிறதோ, அதேபோன்றே காதல் முறிவுகளுக்கும் இருவருக்குள்ளாகவே முடிந்துவிடும். இது 90ஸ் கிட்ஸ் எனப்படும் கடந்தகால தலைமுறையினருடைய காதலாக இருக்கக்கூடும்.

ஆனால், இப்போது நிலைமையே வேறு என்பதை உணரும் வகையில் காதல் ஜோடிக்கு நடுவே தற்போது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

காதலில் இனி நீடிக்க விருப்பம் இல்லை எனத் தெரிவித்த காதலியின் விருப்பத்தைத் தொடர்ந்து, கடிதம் எழுதி அதில் கையெழுத்திட்டுத் தருமாறு வாட்ஸ்ஆப்பில் பிடிஎஃப் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் காதலர்.

அதற்கு காதலியும் சரி எனக் குறிப்பிட்டு தனது மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டி, டிஜிட்டல் கையெழுத்துப்போட்டுக் கொடுத்துள்ளார். அதனை அந்தக் காதலர் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் இது அதிகாரப்பூர்வமான காதல் முறிவு எனக் குறிப்பிட்டு கடிதத்தையும், காதலியுடனான வாட்ஸ்ஆப் சாட்களையும் இணைத்துள்ளார்.

அந்தக் கடிதம் தற்போது காதல் முறிவை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் விருப்பமான கடிதமாக மாறியுள்ளது.

Guys she said yes, and it's now official pic.twitter.com/u0r2wW3o5H