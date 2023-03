ஜி20 கூட்டத்தில் இராக், ஆப்கன் விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்படாதது ஆச்சரியம்: ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சா்

By DIN | Published On : 04th March 2023 12:00 AM | Last Updated : 04th March 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |