தில்லியில் அடுக்குமாடி கட்டடம் இடிந்து விபத்து (விடியோ)

புதுதில்லி: தில்லியில் இன்று அடுக்கு மாடிக் கட்டடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

தில்லியில் பஜன்புரா பகுதியில் கட்டடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ள நிலையில், கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததற்கான காரணம் குறித்து இன்னும் தெரியவில்லை என்றனர்.

சரியாக மாலை 3:05 மணிக்கு, தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்ததையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

முன்னதாக மார்ச் 1ஆம் தேதி வடக்கு தில்லியின் ரோஷனாரா சாலையில் நான்கு மாடி கட்டடம் தீப்பிடித்து இடிந்து விழுந்ததில் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

#WATCH | Delhi: A building collapsed in Vijay Park, Bhajanpura. Fire department present at the spot, rescue operations underway. Details awaited



