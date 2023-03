பழைய நோட்டுகளின் எழுதாத பக்கங்கள்.. மாணவரை பாராட்டிய மோடி

பெங்களூரு: தேர்வு முடிந்த கையோடு முதல் வேளையாக பழைய நோட்டுகளை எல்லாம் எடைக்குப் போட எடுத்துச் செல்பவர்களே அதிகம். ஆனால், பெங்களூருவில் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர், எழுதப்படாத பக்கங்களை தனியாக திரட்டி பைண்டிங் செய்து பயன்படுத்துவதை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியிருக்கிறார்.

நிச்சயம் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர் இதுபோன்ற ஒன்றை செய்திருப்பார்கள். ஆனால் இப்போதெல்லாம் இவ்வாறு திரட்டி அதனை பைண்டிங் அல்லது ஸ்பைரல் பைண்டிங் செய்ய யாருக்கும் ஆர்வமிருப்பதில்லை. எனவே, எழுதிய பக்கங்களுடன் எழுதாத பக்கங்களும் பழைய பொருள்களை வாங்கும் கடைக்குத்தான் செல்கின்றன.

பெங்களூருவில் தனது மகன், எழுதாத நோட்டுப் பக்கங்களை திரட்டி வைத்திருப்பதை, அவரது தந்தை இதய சிகிச்சை மருத்துவர் தீபக் கிருஷ்ணமூர்த்தி டிவிட்டரில் புகைப்படத்துடன் பகிர்ந்திருந்தார்.

A good team effort this is, with a larger message of sustainable living. Compliments to your son and you.



Would urge others as well to share similar efforts, which will create greater awareness on recycling and ‘waste to wealth.’ https://t.co/c2wfdA2gA5