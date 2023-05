மணிப்பூர் பற்றி எரியும்போது பிரதமர் இப்படி கூறலாமா? கபில் சிபல் கேள்வி

மணிப்பூரில் வன்முறை அதிகரித்து கொளுந்துவிட்டு எரிகிறது. ஆனால், கர்நாடகத்தின் அமைதிக்கு காங்கிரஸ் எதிரியாக இருந்து வருகிறது என பிரதமர் கூறி வருவதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கபில் சிபல் தெரிவித்துள்ளார்.

மணிப்பூரில் பழங்குடி சமூகத்தினருக்கும், பழங்குடி அல்லாத சமூகத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் மாநிலம் முழுவதும் கலவரமாக மாறியுள்ளது. மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட இந்த பயங்கர கலவரத்தினால் இதுவரை 9000 பேர் அவர்களது குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

PM in Karnataka :

Calls Congress :

" Enemy of peace.."



While :

Manipur burns

Tribals targeted

Churches burnt

Students terrorised



2014-2020 , 5415 communal riots (NCRB) data



In UP alone 10900 police encounters

Love jihad

Unchecked Dharam Sansads



BJP messiah of peace ?