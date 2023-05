கர்நாடக தேர்தல்: பாஜகவின் ஊழல் விகித அட்டையை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்

கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.1,50,000 கோடி அளவுக்கு ஊழல் செய்திருப்பதாக காங்கிரஸ் வெளியிட்ட ஊழல் விகித அட்டையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது.

ஆளும் பாஜக ஆட்சியில் நடந்த பல்வேறு ஊழல்களும், அதில் கைமாறப்பட்ட பணம் என ஒரு அட்டையை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், மாநில ஒப்பந்ததாரர்களால் வழங்கப்பட்ட 40 சதவிகித கமிஷன் தொகை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

BJP’s 40% Commission Sarkara’s ‘Rate Card’!



‘Trouble Engine’ BJP is in love with the number 40, people of Karnataka will give them 40 seats only! pic.twitter.com/6wu2n4RTxQ