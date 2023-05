கழிவுநீர் வாய்க்காலில் கட்டுக்கட்டாக கிடந்த ரூ.2000, 500 நோட்டுகள்: அள்ளிச் சென்ற பொதுமக்கள் - வைரலாகும் விடியோ!

பிகார் மாநிலம் கழிவுநீர் வாய்க்கால் ஒன்றில் கிடந்த ரூ.2000, ரூ.500 நோட்டுகளை மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அள்ளிச் சென்ற காட்சி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.



பிகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இருந்து 150 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தின் மொராபாத் கிராமத்தில் உள்ள கழிவுநீர் வாய்க்கால் ஒன்றில் ரூ.200, ரூ.500 நோட்டுகள் மிதந்ததை கண்டு கிராம மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

கழிவுநீர் வாய்க்காலில் பணம் கொட்டிக்கிடக்கும் தகவல் அந்த கிராம மக்களிடையே தீயாக பரவியது.

இதையடுத்து, கழிவுநீர் வாய்க்காலில் கட்டுக்கட்டாக கிடந்த ரூபாய் நோட்டுகளை எடுப்பதற்கு ஏராளமானோர் அங்கு குவிந்தனர். கூட்டம் கூட்டமாக வந்த மக்கள் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் இறங்கி ரூ.2000, ரூ.500, ரூ.100, ரூ.10 என பல்வேறு மதிப்புள்ள நோட்டுகளை அள்ளிச் சென்றனர். அந்த நோட்டுகள் உண்மையானவை என கிராம மக்கள். இது குறித்த விடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Currency note bundles of ₹100 and ₹10, were found floating in a sewer in a Bihar town, Sasaram, around 150 km from capital Patna. pic.twitter.com/vl0q1Dzj4C