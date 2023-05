விடியோ செய்யும் மாயம்: நிற்காமல் சென்ற பேருந்து; ஓட்டுநர் சஸ்பெண்ட்

புது தில்லி: பேருந்து நிறுத்தத்தில், பெண்கள் நின்றிருக்க, அவ்வழியாக வந்த பேருந்து அவர்களை ஏற்றாமல் நிலையில், பேருந்து ஓட்டுநர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஒரு பேருந்து நிற்காமல் சென்றதற்காக, ஓட்டுநருக்கு தண்டனை அளிக்க முடிகிறதென்றால், அதற்குக் காரணம், அந்த விடியோதான்.

தற்போது, நரிக்குறவர்களை, வயதானவர்களை இறக்கிவிடுவது, மரியாதைக் குறைவாக நடத்துவது என எதுவும் விடியோவுக்குள் சிக்கிவிட்டால் போதும் தவறு செய்தவர்களும் நிச்சயம் சிக்கிவிடுகிறார்கள்.

அந்த வகையில், புது தில்லியில், பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஒரு பெண் நின்றிருந்தும், நிற்காமல் சென்ற பேருந்து தொடர்பான விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக, உடனடியாக நடவடிக்கை பாய்ந்தது.

Reality of Free Transport in Delhi.



DTC is under heavy loss due to free tickets to women, to minimize the losses, Bus drivers are refusing to stop buses for women in Delhi..

This happens when you take socialist decison without understanding the long term effects!! pic.twitter.com/8omsb2RdxL