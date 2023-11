யுஜிசி நெட் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு!

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர் படிப்புகளுக்கான தகுதித் தேர்வான யுஜிசி நெட் தேர்வின் முழு அட்டவணையைத் தேசிய தேர்வு முகமை இன்று (நவ.17) வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின்படி டிச.6-ம் தேதி தொடங்கி டிச.22 வரை தேர்வுகள் நடைபெறவுள்ளன.

எந்த நகரத்தில் தங்களுக்கான தேர்வு மையம் என்கிற தகவலை மாணவர்கள், தேர்வுக்கு 10 நாள்களுக்கு முன்பு இணையதளத்தின் மூலமாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

UGC-NET Announcement: The schedule for the UGC-NET December 2023 Examination is now released and available on https://t.co/eYAMJny5Bm.



For details check here-https://t.co/R45jr5Aerm pic.twitter.com/7WjjVLl7P2