மத்திய பிரதேசத்தில் 5.60 கோடி,தெலங்கானாவில் 3.17 கோடி வாக்காளா்கள்

Published On : 05th October 2023