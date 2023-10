ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 100 பதக்கங்களை வென்றது இந்தியா: பிரதமர் பாராட்டு!

புதுதில்லி: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி வரலாற்றில் முதல்முறையாக இந்தியா 100 பதக்கங்களை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சாதனை.

100 பதக்கங்கள் என்ற குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டியதில் இந்திய மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

A momentous achievement for India at the Asian Games!



The people of India are thrilled that we have reached a remarkable milestone of 100 medals.



I extend my heartfelt congratulations to our phenomenal athletes whose efforts have led to this historic milestone for India.