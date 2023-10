ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி:  இந்திய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு மோடி பாராட்டு

புதுதில்லி: கடந்த 60 ஆண்டுகளில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 107 பதக்கங்களை வென்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்களின் ஆகச் சிறந்த செயல்திறனுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:

“ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை!

கடந்த 60 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா 107 பதக்கங்களை வென்றதில் ஒட்டுமொத்த நாடும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளது.

What a historic achievement for India at the Asian Games!



The entire nation is overjoyed that our incredible athletes have brought home the highest ever total of 107 medals, the best ever performance in the last 60 years.



The unwavering determination, relentless spirit and hard…