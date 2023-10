கேரள குண்டுவெடிப்பு- ஹமாஸ் தொடர்பு: குற்றம் சாட்டும் மத்திய அமைச்சர்!

கேரளாவின் கம்யூனிஸ அரசு மற்றும் கூட்டணி காங்கிரஸ் அரசின் சமாதான அரசியலுக்கான விலை, அப்பாவி மக்களின் உயிர் எனக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர்.

களம்சேரி குண்டுவெடிப்புக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக கேரள மலப்புரத்தில் ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி அமைப்பின் இளைஞர் அணி சார்பில் பேரணி நடத்தப்பட்டது. இதில் ஹமாஸின் முன்னாள் தலைவர் கலீத் மஷால் இணைய வழியில் கலந்து கொண்டு உரையாடினார்.

இந்த நிலையில் களமசேரியில் இன்று (அக்.29) காலை 9 மணியளவில் கிறித்துவ மதக் கூட்டரங்கில் அடுத்தடுத்து குண்டுவெடித்துள்ளது.

இந்த நிகழ்வுக்கு எதிர்வினையாக மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “காங்கிரஸ் மற்றும் சிபிஎம் கட்சிகளின் சமாதான அரசியலின் விலையை சமூகத்தின் அப்பாவி மக்களே சுமக்க வேண்டியுள்ளது. வரலாறு அதை தான் நமக்கு கற்று கொடுத்திருக்கிறது. வெட்கக்கேடான அரசியல் - காங்கிரஸ்/சிபிஎம்/ஐக்கிய கூட்டணி/இண்டியா கட்சிகள் பயங்கரவாதிகள் ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக வெறுப்பை பரப்பவும் கேரளாவில் ஜிகாத் அமைக்கவும் அழைக்கின்றன. பொறுப்பற்ற முட்டாள்தனமான அரசியல்” எனக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

