கேரளம்: கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் குண்டுவெடிப்பு:2 பெண்கள் உயிரிழப்பு: 51 போ் காயம்

கேரளம்: கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் குண்டுவெடிப்பு:2 பெண்கள் உயிரிழப்பு: 51 போ் காயம்

By DIN | Published On : 30th October 2023 04:11 AM | Last Updated : 30th October 2023 04:11 AM | அ+அ அ- |