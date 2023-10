தெலங்கானாவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முஸ்லிம் இட ஒதுக்கீடு ரத்து: அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி

By DIN | Published On : 30th October 2023 12:13 PM | Last Updated : 30th October 2023 12:13 PM | அ+அ அ- |