தில்லியில் 400 மின்சார பேருந்துகளை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநர், முதல்வர்!

தில்லியில் துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே.சக்சேனா மற்றும் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர் இணைந்து இன்று 400 மின்சார பேருந்துகளை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். இந்த நிகழ்வு தில்லியில் உள்ள ஐபி பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

இதனை தொடர்ந்து தில்லியில் மின்சார பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 800 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதற்காக தில்லி மக்களை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் என்று தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சர் கைலாஷ் கெஹ்லோட் தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு ட்விட்டர் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பேருந்துகளுக்கான பட்ஜெட் குறித்தும் விளக்கியுள்ளார்.

துணைநிலை ஆளுநருடன் இணைந்து தில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் இன்று 400 புதிய மின்சார பேருந்துகளை கொடியசைத்து தில்லி மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார். இந்த பேருந்துகள் மானிய திட்டத்தின் கீழ் 921 பேருந்துகளின் ஒரு பகுதியாகும். இதற்காக மத்திய அரசு ரூ.417 கோடி மானியம் வழங்கியுள்ள நிலையில், தில்லி அரசு ரூ.3,674 கோடி செலவிடும் என்றார் கெஜ்ரிவால்.

தில்லி சாலைகளில் இப்போது மொத்தம் 800 மின்சார பேருந்துகள் உள்ளன. இது நாட்டிலேயே மிக அதிகம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

2025ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் தில்லியின் சாலைகளில் மொத்தம் 8,000 மின்சார பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்துவதே எங்கள் இலக்கு. அதே நேரத்தில் தில்லியில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இருக்கும் அவற்றில் 80 சதவீதம் மின்சாரத்தில் இயங்குபவையாக இருக்கும் என்றார் கெஜ்ரிவால்.

