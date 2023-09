கல்லூரி விடுதி உணவில் தவளை!

ஒடிசா மாநிலத்திலுள்ள பொறியியல் கல்லூரி விடுதி உணவில் இறந்த நிலையில் தவளை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்படத்தை அக்கல்லூரி மாணவர்கள் இணையத்தில் பதிவேற்றி கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வர் பகுதியில் இயங்கிவரும் கலிங்கா தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இக்கல்லூரியில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பொறியியல் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களின் பெரும்பாலானோர் விடுதியில் தங்கிப் படித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இக்கல்லூரியில் விடுதியில் தங்கிப் படித்துவரும் மாணவர்களுக்கு பரிமாறப்பட்ட உணவில் இறந்த நிலையில் தவளை கிடந்துள்ளது.

அதனைத் தட்டியிலிருந்து வெளியே எடுத்துப்போட்ட மாணவர்கள் அதைப் புகைப்படம் எடுத்து சமூகவலைதளங்களில் பதிவேற்றியுள்ளனர். இது தொடர்பான பதிவில், இது புவனேஸ்வரிலுள்ள கல்லூரி. பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசையில் 42வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு பொறியல் படிக்க தங்கள் மாணவர்களுக்காக சராசரியாக ரூ.17.5 லட்சத்தை பெற்றோர்கள் செலவிடுகின்றனர். அக்கல்லூரி விடுதியில் மாணவர்களுக்கு பரிமாறப்படும் உணவு இதுதான். ஏன் இந்தியாவிலுள்ள மாணவர்கள் சிறந்த கல்வி மற்றும் வசதிகளுக்காக மற்ற நாடுகளுக்குச் செல்கின்றனர் என பிறகு ஆச்சரியப்படலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

This is KIT Bhubaneswar, ranked ~42 among engineering colleges in India, where parents pay approx 17.5 lakhs to get their child an engineering degree. This is the food being served at the college hostel.



Then we wonder why students from India migrate to other countries for… pic.twitter.com/QmPaz4mD82