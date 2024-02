நெருங்கும் மக்களவைத் தோ்தல்- பிரதமா் தலைமையில் மாா்ச் 3-இல் மத்திய அமைச்சா்கள் கூட்டம்

Welcome Greece's active participation and positive role in Indo-Pacific: PM Modi

DIN மக்களவைத் தோ்தல் நெருங்கும் நிலையில், பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அடுத்த மாதம் 3-ஆம் தேதி மத்திய அமைச்சா்கள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. தில்லி சாணக்யபுரியில் உள்ள சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பவனில் இக்கூட்டம் நடைபெறவிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மக்களவைத் தோ்தல் தேதி அடுத்த மாதம் வெளியாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன்பாக, அனைத்து மத்திய அமைச்சா்களுடன் பிரதமா் மோடி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்துவது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. மக்களவைத் தோ்தலுக்கான தயாா்நிலை குறித்து பல்வேறு மாநிலங்களில் தோ்தல் ஆணையம் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டில் மக்களவைத் தோ்தல் 9 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது. இதற்கான தேதிகள், அந்த ஆண்டின் மாா்ச் 5-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டன; மே 16-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. 2019-ஆம் ஆண்டில் 7 கட்ட மக்களவைத் தோ்தலுக்கான தேதிகள், அந்த ஆண்டின் மாா்ச் 10-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டன. மே 23-ஆம் தேதி தோ்தல் முடிவுகள் வெளியாகின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று குஜராத் பயணம்: குஜராத் மாநிலத்துக்கு வியாழக்கிழமை (பிப்.22) செல்லவிருக்கும் பிரதமா் மோடி, அங்கு ரூ.48,000 கோடிக்கும் அதிக மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடங்கிவைப்பதோடு, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவுள்ளாா். இப்பயணத்தின்போது, ‘அமுல்’ பிராண்டின் உரிமையாளரான குஜராத் கூட்டுறவு பால் சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பின் பொன்விழா ஆண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியிலும் அவா் பங்கேற்கவுள்ளாா். மறுநாள், உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள தனது தொகுதியான வாராணசிக்கு பயணிக்கும் அவா், ரூ.13,000 கோடிக்கும் அதிக மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டங்களின் தொடக்கம்-அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளாா். ரூ.40,000 கோடி பணிகளுக்கு அடிக்கல்: ‘அம்ருத் பாரத்’ திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 550 ரயில் நிலையங்களை மேம்படுத்தும் பணிகளுக்கு பிரதமா் மோடி வரும் 26-ஆம் தேதி காணொலி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டவுள்ளாா். ரூ.40,000 கோடி மதிப்பில் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இதுதவிர, பல்வேறு மாநிலங்களில் சுமாா் 1,500 ரயில்வே மேம்பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கப் பாதைகள் கட்டும் பணிக்கும் அவா் அடிக்கல் நாட்டவிருக்கிறாா்.