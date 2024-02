கோவாவில் ஆங்கிலத்தில் பேசி அசத்தும் வளையல் விற்கும் பெண்

கோவாவில், சுற்றுலா பயணிகளிடம் வளையல் விற்பனை செய்து வரும் பெண் ஒருவர், மிகச் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேசி அசத்தும் விடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியிருக்கிறது.

ஒருகையில் விதவிதமான வளையல்களை வைத்துக்கொண்டு, அவர் இந்த கரோனா மற்றும் பொதுமுடக்கக் காலத்துக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்கள் குறித்து நுனி நாக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார்.

அவர் தனது சிறு வயது முதலே, தனது பெற்றோருடன் இங்கே வந்து சுற்றுலா பயணிகளிடம் வளையல் விற்பனை செய்து வருவதாகவும், அவர்களிடம் முதலில் ஓரிரு வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்தில் பேசத் தொடங்கி படிப்படியாக இவருக்கு ஆங்கிலம் சரளமாக பேசும் மொழியாக மாறியிருக்கிறது.

Her name is Kaali. The location is perhaps Vagator beach, Goa.



