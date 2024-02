வேளாண் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.1 லட்சம் கோடி செலவிடப்படவில்லை: மத்திய அரசு மீது காா்கே குற்றச்சாட்டு

By DIN | Published On : 12th February 2024 12:04 AM | Last Updated : 12th February 2024 12:04 AM | அ+அ அ- |