ராஜஸ்தானில் ‘ஜேஇஇ’ தோ்வுக்கு பயின்ற மாணவி தற்கொலை: ‘நான் தோற்றவள்’ என பெற்றோருக்கு கடிதம்

ராஜஸ்தானில் ‘ஜேஇஇ’ தோ்வுக்கு பயின்ற மாணவி தற்கொலை: ‘நான் தோற்றவள்’ என பெற்றோருக்கு கடிதம்

By DIN | Published On : 30th January 2024 03:03 AM | Last Updated : 30th January 2024 03:03 AM | அ+அ அ- |