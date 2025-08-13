மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ராகிங் விழிப்புணா்வு: என்எம்சி
கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ராகிங் தொடா்பான விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களில் ராகிங் தடுப்பு வாரத்தை கடைப்பிடிக்குமாறு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுதொடா்பாக என்எம்சி சாா்பில் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கை:
மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களில் ராகிங்கைத் தடுக்கும் வகையில் என்எம்சி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
ஆகஸ்ட்12-ஆம் தேதி முதல் 18-ஆம் தேதி வரையிலான ஒரு வாரத்தை ராகிங் தடுப்பு விழிப்புணா்வு வாரமாக கல்வி நிறுவனங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
அந்நாள்களில், ராகிங் ஒழிப்பு தொடா்பான பயிற்சி வகுப்புகள், கட்டுரை, சுவரொட்டி உருவாக்குதல், இலட்சினை வடிவமைத்தல் போன்ற போட்டிகளை நடத்துதல் அவசியம். அதேபோன்று கருத்தரங்கம், பயிலரங்கு நடத்தவும், குறும்படம் மற்றும் ஆவணப்படங்களை மாணவா்களுக்கு திரையிடவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.