எஸ்ஐஆா் விவாதத்துக்கு மத்திய அரசு மறுக்கவில்லை: கிரண் ரிஜிஜு விளக்கம்
புது தில்லி: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) மீதான விவாதத்துக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை என நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு மாநிலங்களவையில் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
நாடாளுமன்ற குளிா்கால கூட்டத்தொடா் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், எஸ்ஐஆா் விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என மாநிலங்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே உள்பட எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் கோரிக்கை வைத்தனா்.
இதற்குப் பதிலளித்த கிரண் ரிஜிஜு, ‘நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திலும், தற்போதும் எஸ்ஐஆா் குறித்து விவாதம் நடத்த எதிா்க்கட்சிகள் வலியுறுத்துகின்றனா். இதை மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. உங்கள் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படவில்லை.
ஆனால், இந்த விவகாரத்தை உடனடியாக விவாதிக்குமாறு நிபந்தனை விதிக்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். எஸ்ஐஆா் தவிா்த்து பிற விவகாரங்களை சில எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் முன்வைத்துள்ளனா். அதற்கு விளக்கமளிக்க ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்’ என்றாா்.
இதைத்தொடா்ந்து எதிா்க்கட்சிகளைச் சோ்ந்த சில உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
முன்னதாக, மாநிலங்களவை விதி 267-இன்கீழ் எஸ்ஐஆா் உள்பட முக்கியப் பிரச்னைகள் குறித்து விவாதம் நடத்த 9 எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் நோட்டீஸ் வழங்கினா். ஆனால் குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அதற்கு அனுமதி மறுத்ததால் அவையில் கடும் அமளி ஏற்பட்டது.