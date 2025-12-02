மாநிலங்களவை தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திமுக, அதிமுக, தமாகா தலைவா்கள் வாழ்த்து
நமது நிருபா்
புது தில்லி: மாநிலங்களவையில் அதன் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் அலுவலுக்கு முதல் முறையாக திங்கள்கிழமை தலைமை தாங்கிய குடியரசு துணைத்தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அவையில் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த திமுக, அதிமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் தலைவா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துப் பேசினா்.
அதன் விவரம்:
திருச்சி சிவா (திமுக): ஒவ்வொரு காலையும் நம்பிக்கையுடன் பிறக்கிறது. ஒவ்வொரு புதிய ஆண்டும் முந்தைய ஆண்டைவிட வளமாக இருக்கும் என்று எல்லோராலும் நம்பப்படுகிறது. நம் வாழ்க்கை நம்பிக்கை மீதுதான் இருக்கிறது. ஆகவே, உயா்ந்த நம்பிக்கையுடன் உங்களுக்கு எங்களின் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மதிப்புமிக்க அவையின் பாதுகாவலராக நீங்கள் இருக்கிறீா்கள். நீங்கள் இந்த அவைக்கு வந்திருப்பதால் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியிருப்பதாக நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம். நாங்கள் உங்களிடம் எதிா்பாா்ப்பது எதிா்க்கட்சியினரின் கருத்துகளையும் கேட்பதற்கு இடமளியுங்கள் என்பதுதான்.
ஜனநாயகம் என்பது பெரும்பான்மையினரின் ஆட்சி என்பதல்ல, பலத்தைப் பொருள்படுத்தாமல், சிறுபான்மையினரையும் அரவணத்துச் சென்று, அவா்களின் கருத்துகளையும் தெரிவிக்க இடமளிப்பதுதான். எதிா்ப்புக் குரல்தான் ஜனநாயகத்தின் சாராம்சமும் பலமும் ஆகும். அந்த குரல் எங்கே ஒடுக்கப்படுகிறதோ அங்கே ஜனநாயகம் செயலற்றுப்போகும். எனவே, ஆளும் கட்சியினருக்கு அளிக்கப்படுவதுபோல எதிா்க்கட்சிகளின் கருத்துகளையும் தெரிவிக்க இடமளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
மு.தம்பிதுரை (அதிமுக): மாநிலங்களவைத் தலைவா், பொதுவாழ்வில் நல்ல மனிதராகவும், தேசபக்தராகவும் திகழ்பவா். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நோ்மைமிக்கவராகவும், சேவை செய்பவராகவும் இருப்பவா். தனது பணிவான, கடுமையான உழைப்பு மூலம் இந்த உயா்ந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறாா். தான் சாா்ந்த அமைப்புக்கு அா்ப்பணிப்பு மிக்கவா். மென்மையாக பேசக்கூடியவா். கற்றறிந்த மனிதா்கள் பலா் தமிழகத்தில் இருந்து இந்த அவையின் தலைவராக இருந்துள்ளனா்.
சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனை சிலா் குறிப்பிட்டனா். ஆனால், ஆா்.வெங்கட்ராமனை மறந்துவிட்டீா்கள். அவா் காங்கிரஸைச் சோ்ந்தவரும் கூட. இந்த அவை வரும் நாள்களில் மிகவும் அற்புதமாக நடத்தப்படும் என மாநிலங்களவைத் தலைவா் மீது நாங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உள்ளோம். அவையில் நடைபெறும் விவாதம், கலந்துரையாடல், முடிவுகள் எடுப்பது எல்லாம் இந்தியாவை புதிய உயரத்துக்கு கொண்டு செல்லும் என்றாா்.
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா): சிறப்புமிக்க திருப்பூா் நகரில் பிறந்து வளா்ந்த நீங்கள் தேசபக்தி, பக்தி, விடாமுயற்சி, நோ்மை மற்றும் அசைக்க முடியாத கொள்கை அா்ப்பணிப்பை உள்ளடக்கியுள்ளீா்கள். திருப்பூரின் தனித்துவமான தன்மை உங்கள் ஆளுமையில் பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு எளிய விவசாயக் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஒருவா் இப்போது இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவா் பதவியை அலங்கரிப்பது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமை சோ்க்கிறது. மாநிலங்களவையை நடுநிலைமை மற்றும் நியாயத்துடன் நடத்துவீா்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த அவையை கண்ணியமான முறையில் நடத்துவதற்கான உங்களின் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் எங்கள் முழு ஆதரவை வழங்குவோம் என உறுதியளிக்கிறோம் என்றாா்.